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شرطة عجمان تحصد جائزة «ممكن الابتكار» العالمية

خلال تسلم الجائزة
11 مارس 2025 21:10

عجمان (وام)

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أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن فوز القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة «ممكن الابتكار» عن ممارسة «مركز شرطة عجمان للابتكار» ضمن جوائز الابتكار العالمية التي تنظمها القمة العالمية للابتكار والمعهد الدولي للابتكار GINI، يعزز مكانة شرطة عجمان ووزارة الداخلية بشكل عام على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن شرطة عجمان جعلت الابتكار في الحلول والمشاريع على رأس أولوياتها لتحقيق رؤية عجمان 2030 ورؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن مركز شرطة عجمان للابتكار أسهم في خلق بيئة محفزة ومعززة لتطبيقات الابتكار في جميع مجالات العمل الشرطي، ودعم الجهات الأخرى، من خلال الشراكات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد أن هذا الفوز جاء نتيجة للدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم عجمان، والتوجيهات السامية من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وقد تسلم الجائزة العقيد محمد عبدالله بوشهاب السويدي، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، والرائد طلال سالم المطروشي، أثناء الحفل الذي أقيم مؤخراً في المدينة المستدامة في دبي، ضمن فعاليات القمة العالمية للابتكار.

سلطان بن عبدالله النعيمي
الابتكار
الإمارات
شرطة عجمان
عجمان
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