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علوم الدار

حمدان بن محمد يتبادل التهاني مع المسؤولين بمناسبة شهر رمضان

حمدان بن محمد يتبادل التهاني مع المسؤولين بمناسبة شهر رمضان
11 مارس 2025 22:19

تبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تبادلنا اليوم التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني، وشهدنا خلال اللقاء محاضرة بعنوان الطفرات القادمة في صحة البشر- قدمها إدوارد شولك مؤسس شركة إيدن روك بايوساينسيس».
وأضاف سموه: «رمضان هو شهر الخير والعطاء والعمل، وفخور بجهود فرق عملنا المخلصة خلال هذه الأيام المباركة في تقديم أرقى الخدمات وتيسيرها لكل متعامل، ونكرر اعتزازنا وشكرنا لكل من يعمل من أجل إرساء قيم التراحم والتعاضد وسط مجتمع دبي الكبير».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
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