حمدان بن محمد يتبادل التهاني مع المسؤولين بمناسبة شهر رمضان

تبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تبادلنا اليوم التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني، وشهدنا خلال اللقاء محاضرة بعنوان الطفرات القادمة في صحة البشر- قدمها إدوارد شولك مؤسس شركة إيدن روك بايوساينسيس».

وأضاف سموه: «رمضان هو شهر الخير والعطاء والعمل، وفخور بجهود فرق عملنا المخلصة خلال هذه الأيام المباركة في تقديم أرقى الخدمات وتيسيرها لكل متعامل، ونكرر اعتزازنا وشكرنا لكل من يعمل من أجل إرساء قيم التراحم والتعاضد وسط مجتمع دبي الكبير».