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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي
11 مارس 2025 22:57

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في باريس، معالي ايريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي.
جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا واستثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك بما يحقق الرخاء لشعبي البلدين.
كما أعرب سموه عن تمنياته للجمهورية الفرنسية الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى جمهورية فرنسا، وسعادة عمر سيف غباش مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

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