الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يحضر المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي "برزة أبوظبي"

خالد بن محمد بن زايد يحضر المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي "برزة أبوظبي"
11 مارس 2025 23:18

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي "برزة أبوظبي"، التي يُنظمها مكتب أبوظبي الإعلامي في قصر الحصن.
وتبادل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة

وتهدف "برزة أبوظبي" إلى تعزيز أواصر التعاون وترسيخ قيم التواصل بين كوادر وقيادات الجهات الحكومية في الإمارة، ومنحهم فرصة اللقاء وتبادل الأفكار والرؤى خارج أجواء العمل، بما يسهم في خلق بيئة إيجابية ضمن منظومة العمل الحكومي من خلال تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
برزة أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©