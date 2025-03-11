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علوم الدار

حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
11 مارس 2025 23:47

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، في استراحة سموه في ند الشبا، جمعاً من مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكبار المسؤولين، الذين قدِموا لتهنئة سموّه بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتبادل سموّ ولي عهد دبي، التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل مع الحضور الذين أعربوا عن صادق أمنياتهم لسموّه بموفور الصحة والعافية، سائلين الله العليّ القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة بكل الخير واليُمن والبركات على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يديم المولى تبارك وتعالى نِعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، وأن يحفظ قيادته وأهله، ويمنّ عليهم بمزيد من التقدم والازدهار.
وتجاذب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الحضور أطراف الحديث حول القيم النبيلة المرتبطة بشهر الصوم، وما يحثّ عليه ديننا الحنيف، وفي كل الأوقات، من العمل على مساعدة الناس وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم، وهو ما يتطلب من كل مسؤول أن يكون قدوة لفريقه في الاجتهاد في إنجاز المهام، وترجمة معاني الرحمة والتعاون، التي تتجلى في الشهر الفضيل، بأسلوب علمي يتمثّل في مواصلة الارتقاء بنوعية وسرعة الخدمات المُقدَّمة للجمهور، وضمن شتى القطاعات، والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والإتقان.
واستمع سموه والحضور لمحاضرة قدمها إدوارد شولك، رئيس شركة «إيدن بايوساينسيس»، تحدث خلالها عن الطفرات القادمة في صحة البشر، وتأثير ذلك على عمر الإنسان.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي، للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة سموّه العامرة، داعين الله تعالى أن يسبغ نِعَمه، ويديمها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها المعطاء.

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