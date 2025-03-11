مؤشرات إيجابية للمخزون السمكي في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة.

وسجلت الهيئة مؤشرات إيجابية للمخزون السمكي تعكسها زيادة مشاهدات الأنواع النادرة في مصائد أسماك أبوظبي ومنها سمكة الغزالة، حيث رصدت هيئة البيئة للعام الثاني على التوالي زيادة ملحوظة في أعداد سمكة الغزالة، ما يُعد مؤشراً على تحسن المخزون السمكي.

ورصدت مسوحات «الهيئة» سمكة النعيمي بعدما كان من النادر مشاهدة هذا النوع من الأسماك في مياه الإمارة، بما يعد مؤشراً إيجابياً لتحسن التنوع البيولوجي البحري للإمارة.

كما سجلت «الهيئة» تزايد مشاهدة سمكة أم ضريس باستمرار في عمليات الصيد، الأمر الذي يؤكد على نجاح الجهود المستمرة للحفاظ على الأنواع والتوجهات الإيجابية في البيئة البحرية.

واتخذت هيئة البيئة - أبوظبي، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما علمت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير.

وفي إطار إجراءاتها لحماية المخزون السمكي، حررت الهيئة الشهر الماضي، مخالفة بقيمة 50 ألف درهم في أحد مواقع إنزال الأسماك بحق قارب صيد ترفيهي بسبب تجاوز الحد اليومي المسموح به لصيد الأسماك.

ودعت الهيئة الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها، والتقيد بعدم صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لـ10 أنواع من الثروات المائية الحية، والتي تضم أسماك الفرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بأنواعها كافة، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.

قرار

ووفقاً للقرار، يسمح لكل شخص لديه رخصة الصيد الترفيهي، صيد 2 من أسماك الهامور، و2 من أسماك هامور السمان، و2 من الهامور المخطط، فيما يسمح لكل قارب لديه رخصة الصيد الترفيهي أن يصطاد في اليوم، 8 من أسماك الهامور، و8 من أسماك الهامور السمان، و8 من أسماك الهامور المخطّط. وفيما يخص أسماك الكنعد، الشعري، الزريدي، صافي عربي، كوفر، قابط، ضلع، شعري شخيلي، سولي، يماه، جش أم الحلا، جش صال، جش زرية، بسار، سكل كوبيا، يسمح للأشخاص صيد عدد 3 أسماك منها باليوم، و12 سمكة لكل قارب في اليوم.