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علوم الدار

تعاون بين «صحة دبي» و«الإمارات الطبية»

عوض الكتبي ووفد جمعية الإمارات الطبية خلال الاستقبال (من المصدر)
12 مارس 2025 02:49

دبي (الاتحاد)

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استقبل عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس الأول، وفداً يمثل جمعية الإمارات الطبية برئاسة الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس الجمعية، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بدعم الكفاءات والمهارات الطبية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ودفع عجلة التطوير والابتكار في المجال الطبي.
وأكد الجانبان، أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف القطاع الصحي في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، وبما يساهم في تعزيز سمعة ومكان الدولة كوجهة مثالية للرعاية الصحية المتميّزة.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الصحة بدبي، الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة، والدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام، ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، ومن جانب جمعية الإمارات الطبية الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، الأمين العام، والدكتور زهير الفردان، رئيس اللجنة العلمية بجمعية الإمارات الطبية. وأشاد عوض صغيّر الكتبي، خلال الاجتماع، بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الإمارات الطبية كشريك استراتيجي في تطوير مسيرة القطاع الصحي في الدولة، وجهودها الدؤوبة في دعم برامج التعليم الطبي المستمر، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في الممارسات الصحية لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات العالمية في المجال الصحي.
خدمة المجتمع الطبي
أكدت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس جمعية الإمارات الطبية، حرص الجمعية على توطيد شراكاتها مع مختلف المؤسسات الصحية لتعزيز دورها في دعم الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مشيدة بدور هيئة الصحة بدبي في توفير بيئة محفزة للتعليم الطبي والبحث العلمي، والتطوير المهني بشكل عام.
وأشارت إلى أن التعاون مع هيئة الصحة بدبي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع الطبي، ودعم الأطباء ببرامج نوعية، تعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات العالمية في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الشراكة مع هيئة الصحة بدبي تعد خطوة مهمة لتعزيز تكامل الجهود في هذا المجال.

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