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علوم الدار

«نقل عجمان» يستعرض المؤشرات الاستراتيجية والإنجازات

«نقل عجمان» يستعرض المؤشرات الاستراتيجية والإنجازات
12 مارس 2025 02:40

عجمان (وام)

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ترأس اللواء محمد عبدالله بن علوان النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان، الاجتماع الأول لعام 2025، الذي عُقد في المقر الرئيس لـ«الهيئة» بمنطقة الجرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمديرين التنفيذيين. 
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات في مختلف المؤسسات التابعة لـ«الهيئة»، والمبادرات المنفذة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الاستثمارات والمشاريع، وتحليل الأداء المالي للمؤسسات. وتم تسليط الضوء على تطوير الأعمال، وتحقيق النتائج الإيجابية، حيث أظهرت التقارير نمواً ملموساً في المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية، كما تم استعراض بعض الخدمات الجديدة، مثل تطبيق إدارة السائقين، الذي يسهم في تعزيز التواصل وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لفريق العمل، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة تطوير «الهيئة»، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.

عجمان
هيئة النقل
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