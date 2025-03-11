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علوم الدار

بناء وقف خيري يدعم مرضى مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

الحضور خلال اللقاء (وام)
12 مارس 2025 02:40

دبي (وام)

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي - في إطار منظومة الخير والعطاء التي رسخها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق المبادرات والمشروعات الإنسانية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، عن تعاونها مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لإنشاء وقف خيري مستدام يخصص ريعه لدعم علاج المرضى في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بتكلفة 38.5 مليون درهم. 
جاء ذلك بموجب عقد وقعه الطرفان، بحيث تشيد «أوقاف دبي» مبنى وقفياً يتكون من سبعة طوابق في منطقة دبي الجنوب، على قطعة أرض موقوفة لدى المؤسسة تبلغ قيمتها 8.5 ملايين درهم، فيما تتكفل مؤسسة الجليلة بتكاليف البناء التي تبلغ 30 مليون درهم، في حين يتم إنجاز الوقف بمدة تستمر لنحو 16 شهراً. 
وبحسب العقد، يعتبر البناء والأرض المقام عليها وقفاً مؤبداً بنِظَارة أوقاف دبي، وتصرف عوائده على علاج المرضى بمستشفى حمدان بن راشد للسرطان.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن التعاون مع مؤسسة الجليلة لتشييد وقف عقاري استثماري لدعم الحالات الإنسانية في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، يجسّد التزام المؤسسة بدعم القطاع الصحي في المجتمع، والحرص على الإسهام في علاج مرضى السرطان والتخفيف عن عائلاتهم.
وقال: إن «أوقاف دبي» ستباشر تنفيذ الاتفاق والإشراف الكامل على عمليات البناء، وصولاً إلى إنجاز المشروع الوقفي خلال المدة المتفق عليها، والعمل على إنمائه واستثماره وفق أفضل الممارسات وتعظيم العوائد ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المرضى غير القادرين.
وأضاف: «نسعى من خلال مشروعاتنا الوقفية إلى الإسهام في بناء مجتمع صحي ومستدام بالارتكاز على العمل الإنساني والوقفي التنموي، تأكيداً على استمرار جهودنا الهادفة للمساهمة بشكل فاعل في خدمة المجتمع، ودعم المشاريع الوطنية الهادفة للارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات المجتمعية لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة».
من جانبها، أعربت الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضوة مجلس إدارة دبي الصحية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الجليلة عن الشكر لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي على تعاونها في تأسيس هذا المشروع الوقفي المستدام وقالت: «نؤمن بأهمية الشراكة الفاعلة بين مختلف المؤسسات لتحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة المرضى، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ العمل الخيري والإنساني كمبدأ أساسي في المجتمع».
وأضافت: «الوقف يسهم في توفير دعم طويل الأمد لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، ما يدعم تقديم علاج متخصص لمرضى السرطان، باعتباره أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في دبي. وأوضحت أن هذا التعاون مع (أوقاف دبي) يعكس التزام مؤسسة الجليلة بدورها الإنساني في دعم القطاع الصحي، كما أن بناء هذا الوقف المستدام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية في دعم مرضى السرطان».

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
دبي
السرطان
محمد بن راشد
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