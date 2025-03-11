%30 تقليص مدة إنجاز معادلة الشهادات الجامعية من خارج الدولة

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحقيق نتائج ملموسة في تحديث منظومة الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، حيث أسهمت المرحلة الأولى من التحديث في تقليص مدة إنجاز المعاملة بنسبة 30 %، وتقليل عدد البيانات والمستندات المطلوبة بنسبة 71 %، مما يعزّز كفاءة الإجراءات ويسهل رحلة الطلاب والخريجين الأكاديمية والمهنية.

أكد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع العمليات بالإنابة، ومدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث عبر أحد البرامج الإذاعية، أن التحديث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان المصداقية، مشيراً إلى أن الطلاب المتخرجين من خارج الدولة يمكنهم الآن التقدم بطلب الاعتراف بالمؤهلات عبر موقع الوزارة الإلكتروني. ويمر الطلب بمراحل تدقيق مكثّفة تشمل التحقق من صحة المؤهل الدراسي، بالتعاون مع مزودي الخدمات، والجهات الحكومية، والجامعات.

وأضاف السعدي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني مع جهات معنية خارج الدولة خلال المرحلة المقبلة، مما يسرّع إجراءات المصادقة ويضمن موثوقية البيانات الأكاديمية.

وأوضح، أن الوزارة تركّز على محورين رئيسيين في عمليات الاعتراف بالمؤهلات، أولهما ضمان مصداقية جهات الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في الخارج، وثانيهما التحقق من أن الجهات المانحة للاعتماد والترخيص تتمتع بالصلاحية القانونية وتلتزم بالمعايير العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومات وجهات الترخيص الدولية والمنظمات العالمية، تعمل على تبادل المعلومات والتحقق من صحة البيانات مباشرة من مصادرها الرسمية، بما يعزّز موثوقية النظام التعليمي ويدعم تنافسية الدولة في المجال الأكاديمي والبحثي.