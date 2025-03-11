«دبي الخيرية» توزع 336 ألف وجبة إفطار

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية، أنها نجحت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، في توزيع (336) ألف وجبة إفطار على الصائمين داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار مبادرتها الرمضانية السنوية (إفطار صائم).

وقد باشرت دبي الخيرية بتقديم (25) ألف وجبة إفطار للصائمين، من شرائح العمال وذوي الدخل المحدود، داخل الدولة يومياً، بحصيلة إجمالية بلغت (250) ألف وجبة في الثلث الأول من الشهر المبارك. وخارج الدولة قامت بتوزيع (8600) وجبة يومياً، بحصيلة إجمالية بلغت (86) ألف وجبة إفطار صائم. وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «إفطار صائم» تعد مبادرة رئيسة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية تُطلقها «دبي الخيرية» خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أجندة حملتها الرمضانية السنوية «يدوم الخير»، والتي يستفيد منها مئات الآلاف من الصائمين في الإمارات وحول العالم.