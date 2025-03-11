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علوم الدار

محاضرة رمضانية في «مجلس ضاحي خلفان»

ضاحي خلفان والحضور خلال المحاضرة (من المصدر)
12 مارس 2025 02:50

دبي(الاتحاد)

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استضاف مجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة رمضانية بعنوان «العرب المسلمون يكتشفون الأميركيتين قبل كولومبوس بقرنين – التوثيق والمعرفة»، قدمها الدكتور محمد عيسى العدوان، رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية. 
وتناولت المحاضرة الأدلة التاريخية والوثائقية التي تشير إلى وصول العرب والمسلمين إلى الأمريكيتين قبل الرحلة الاستكشافية لكريستوفر كولومبوس عام 1492م، وذلك استناداً إلى مصادر مُتعددة، منها وثائق تاريخية، وخرائط إسلامية قديمة، ومذكرات كولومبوس نفسه، بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية واللغوية التي تدعم هذا الطرح.
وسلّط الدكتور العدوان الضوء على أهمية التوثيق المعرفي في إعادة قراءة التاريخ، وتعزيز الهوية الحضارية، ودحض المفاهيم المغلوطة حول إسهامات العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية. كما أكد أن دراسة الماضي ليست للتباهي أو التباكي، بل لاستشراف المستقبل بفهم راسخ ومعرفة متينة. وختم الدكتور محمد العدوان محاضرته مؤكداً أن التاريخ ليس مُجرد أحداث من الماضي، بل هو دليل لمستقبل أكثر وعياً، فالعرب والمسلمون كانوا جزءاً من الحضارة الإنسانية العريقة، ودورهم في اكتشاف العالم يجب أن يوثق ويحفظ للأجيال القادمة. 

ضاحي خلفان تميم
رمضان
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