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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تكرِّم رجل البر سعيد الساعدي

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تكرِّم رجل البر سعيد الساعدي
12 مارس 2025 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سعيد سلطان الساعدي على مبادرته وتبرعه بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الوقف لينفق ريعه في مجالات البر والتقوى، رغبة منه في تحقيق الأجر والثواب المستمر.
وقام الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لشؤون الوقف والزكاة، يرافقه عدد من المسؤولين في «الهيئة» بزيارة لسعيد سلطان في منزله في أبوظبي، وقدموا له شهادة شكر وتقدير من «الهيئة» على مساهمته في أعمال الخير ودعمه للأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية المستدامة، سائلين الله أن يجعل هذا العطاء في ميزان حسناته، وينفع به المحتاجين لعقود قادمة.
وأكد الدكتور محمد البلوشي، أن التبرع الكريم يعكس روح العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها شعب الإمارات، ويعزز دور الأوقاف في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن «الهيئة» تحرص على تكريم المساهمين والشركاء، وتقدير جهودهم الخيرية والإنسانية.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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