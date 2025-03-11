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حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يعزيان في وفاة فاطمة الزعابي

سعود المعلا لدى تقديم واجب العزاء وفي الصورة ضاحي خلفان
12 مارس 2025 02:50

أم القيوين (وام)
قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا. 
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء، مساء أمس، في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا. وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

أم القيوين
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