«فنون التعامل» في جلسة رمضانية بـ«الشارقة للصحافة»

الشارقة (وام)

انطلقت أمس الأول في منطقة الجادة، أولى جلسات النسخة الرابعة عشرة من المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحضور طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي، مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، وعدد من المسؤولين والجمهور.

واستضافت الجلسة الرئيسية الأولى التي عُقدت تحت عنوان «فن التعامل والعلاقات السوية» الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، حيث تم طرح أبعاد ومفاهيم وفنون وأسس ومعايير التعاملات الناجحة التي تؤسس وترسخ لعلاقات إنسانية تُبنى على المودة والتفاهم، مع تأكيد أهم القيم التي تنعكس على تعاملات الشخص مع غيره بصورة فعالة تعزز من تواصله الإيجابي، بالإضافة إلى كيفية تعامل الفرد مع ذاته، وإدارة ذلك بأفضل صورة ممكنة، وكيفية اكتساب وترسيخ مفاهيم الذكاء الاجتماعي والعاطفي.

موضوعات مختلفة

تستمر فعاليات النسخة الـ 14 حتى 17 مارس لمناقشة موضوعات مختلفة في الثقافة والتراث والسلوكيات البشرية والأسرة وبناء الأجيال وكيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح موضوعات الكتب وأسس نمو الأعمال التجارية ومقومات الاستمرارية، بالإضافة إلى مناقشة طرق وأساليب الزراعة العضوية واستخدام المواد والأسمدة الطبيعية في الإنتاج الزراعي.