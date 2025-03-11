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علوم الدار

مجلس راشد بن حميد الرمضاني ينظم محاضرة «تراحم وشراكة»

مشاركون في المجلس (وام)
12 مارس 2025 02:30

عجمان (وام)

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نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني بعجمان محاضرة بعنوان «تراحم وشراكة من أجل المستقبل»، استعرضت أهمية دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والعقيد الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، ونخبة من المختصين والخبراء، وناقشت الجلسة التي أدارها الإعلامي مروان الشحي عدداً من المحاور المهمة، أبرزها السياسات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة الإماراتية التي تتزامن مع مبادرة «عام المجتمع»، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
عام المجتمع
و‏‎استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها أن «عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، خاصة مع احتضانها أكثر من 200 جنسية، وهو دليل على قيم التلاحم والعدالة المجتمعية، التي تعكس رؤية الدولة في تمكين المجتمع القائم على أساسٍ وبناءٍ مجتمعي متماسك.

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