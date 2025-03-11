الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، ووفد الدائرة، بقصر الزاهر العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وعدد من كبار الضباط بالإدارة، والعميد أحمد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، ووفد الإدارة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ووفد الدائرة، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.

وتمنى المهنئون بهذه المناسبة لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، ليلة أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والازدهار واليُمن والخير والبركة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وزير الثقافة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والشيوخ الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ولشعب الإمارات بالخير والبركة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء ومدراء القطاع الصناعي والصحي والشركات والمؤسسات العاملة بالدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسموه بشهر رمضان المبارك، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالسعادة والرقى.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.