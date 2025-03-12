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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
12 مارس 2025 10:46

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
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