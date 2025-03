سيف بن زايد: من قلب الأمم المتحدة يتألق اسم «أم الإمارات»

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: من قلب الأمم المتحدة، يتألق اسم «أم الإمارات».



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «من قلب الأمم المتحدة، يتألق اسم«أم الإمارات» أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، فهي التي حملت وطناً في قلبها، ورفعت النساء على أكتاف رؤيتها الحكيمة، ومضت بهن نحو الريادة العالمية، ويأتي معرض«أم الإمارات»The Mother of the Nation الذي نظمته دولة الإمارات، ممثلة بالداخلية في مدينة نيويورك، احتفاءً وتوثيقاً لمسيرة سموّها الإنسانية، من العطاء اللامحدود والتمكين النوعي الذي غيّر وجه المرأة في الإمارات والمنطقة والعالم، ليكون المعرض شهادةً حية على رؤية استثنائية آمنت بأن المرأة قادرة على أن تكون قائدة في السياسة، ومبتكرة في الاقتصاد، وصانعة المستقبل.حفظ الله سموها، وبارك في مسيرتها التي تُروى بالإلهام، وتُحفظ في ذاكرة الوطن، وتُحكى للأجيال».





