ميديكلينيك تقدم فحوصات FIT مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم

احتفالًا بشهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، الذي يُقام سنويًا في شهر مارس، تقدم ميديكلينيك فحوصات اختبار البراز المناعي الكيميائي (FIT) مجانًا لجميع المؤهلين، وذلك بهدف تشجيع الكشف المبكر والوقاية من سرطان القولون والمستقيم. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بأهمية الفحص الدوري.





يُعد سرطان القولون والمستقيم أحد أنواع السرطانات الشائعة، إلا أنه من الأنواع القابلة للوقاية عند اكتشافه مبكرًا. ويُعتبر اختبار FIT وسيلة فحص بسيطة وغير جراحية للكشف عن الدم الخفي في البراز، والذي قد يكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بسرطان القولون. ومن خلال الكشف المبكر، يصبح العلاج أكثر فاعلية، مما يجعل الفحوصات الدورية خطوة أساسية للحفاظ على الصحة.









وقال الدكتور بيتي لوبسر، الرئيس التنفيذي الطبي في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "الفحص المبكر ينقذ الأرواح. ومن خلال تقديم فحوصات FIT المجانية هذا الشهر، نأمل في تشجيع المزيد من الأشخاص على الاهتمام بصحتهم".





سيكون الفحص المجاني متاحًا من 3 إلى 31 مارس في جميع مستشفيات ميديكلينيك في دبي ( بما في ذلك ميديكلينيك دبي مول) وأبوظبي والعين، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق. بمجرد استلام العينة وتحليلها، سيتم إبلاغ المريض بالنتائج، وفي حال الحاجة إلى متابعة، سيتم تحديد موعد استشارة على الفور. يتوفر الفحص للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ممن ليس لديهم تاريخ مرضي أو أعراض حالية لسرطان القولون والمستقيم.





لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.mediclinic.ae/en/corporate/special-offers/complimentary-colon-cancer-screening-at-mediclinic.html.





تلتزم ميديكلينيك بتعزيز الرعاية الوقائية وتمكين الأفراد من الوصول إلى الفحوصات اللازمة للكشف المبكر وتحقيق نتائج صحية إيجابية.







مادة إعلانية