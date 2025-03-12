"خيرية الشارقة" تدعم مرضى الكلي بـ 11.3 مليون درهم خلال 2024

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن جهودها في دعم مرضى غسيل الكلى داخل الدولة خلال 2024، حيث قدمت 14 ألفاً و207 جلسات غسيل كلى للمرضى بتكلفة إجمالية بلغت 11.3 مليون درهم توزعت بين 7177 جلسة داخل مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى و7030 جلسة للمرضى المسجلين في المستشفيات الخارجية وحصلوا على موافقات بالمساعدة العلاجية.

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للكُلى الذي يُحتفى به سنويًا في 13 مارس لزيادة الوعي بأمراض الكُلى وأهمية توفير الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن هذه الأرقام تعكس التزام الجمعية بمواصلة جهودها في دعم المرضى غير القادرين وتوفير العلاج لهم ، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للكُلى يمثل فرصة لتسليط الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وأكد ابن بيات أن الجمعية مستمرة في تعزيز خدماتها الصحية وتوسيع نطاق دعمها لمرضى الفشل الكلوي، وتجدد التزامها بمواصلة العمل على تحسين الرعاية الصحية ودعم المرضى المحتاجين، وفق استراتيجيتها الإنسانية التي ترتكز على تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم حلول طبية مستدامة للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.





يذكر أن مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى يُعد أول مركز خيري من نوعه في الإمارات، ويضم 16 جهازًا لغسيل الكلى ويعمل على مدار الأسبوع على فترتين ما يمكنه من استيعاب 32 مريضًا يوميًا .