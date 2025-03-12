الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"خيرية الشارقة" تدعم مرضى الكلي بـ 11.3 مليون درهم خلال 2024

"خيرية الشارقة" تدعم مرضى الكلي بـ 11.3 مليون درهم خلال 2024
12 مارس 2025 13:10

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن جهودها في دعم مرضى غسيل الكلى داخل الدولة خلال 2024، حيث قدمت 14 ألفاً و207 جلسات غسيل كلى للمرضى بتكلفة إجمالية بلغت 11.3 مليون درهم توزعت بين 7177 جلسة داخل مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى و7030 جلسة للمرضى المسجلين في المستشفيات الخارجية وحصلوا على موافقات بالمساعدة العلاجية.

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للكُلى الذي يُحتفى به سنويًا في 13 مارس لزيادة الوعي بأمراض الكُلى وأهمية توفير الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن هذه الأرقام تعكس التزام الجمعية بمواصلة جهودها في دعم المرضى غير القادرين وتوفير العلاج لهم ، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للكُلى يمثل فرصة لتسليط الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي.

أخبار ذات صلة
«خيرية الشارقة» تختتم «اقرأ» للقرآن في بنغلاديش
5 طرق ميسرة توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال

وأكد ابن بيات أن الجمعية مستمرة في تعزيز خدماتها الصحية وتوسيع نطاق دعمها لمرضى الفشل الكلوي، وتجدد التزامها بمواصلة العمل على تحسين الرعاية الصحية ودعم المرضى المحتاجين، وفق استراتيجيتها الإنسانية التي ترتكز على تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم حلول طبية مستدامة للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى يُعد أول مركز خيري من نوعه في الإمارات، ويضم 16 جهازًا لغسيل الكلى ويعمل على مدار الأسبوع على فترتين ما يمكنه من استيعاب 32 مريضًا يوميًا .

المصدر: وام
جمعية الشارقة الخيرية
غسيل الكلى
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©