«امتياز للتطوير العقاري» تعلن إنشاء مبنى وقفي في دبي دعماً لحملة «وقف الأب»

أعلنت شركة «امتياز للتطوير العقاري»، عن إنشاء مبنى وقفي في دبي بتكلفة 50 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. وتعهدت شركة «امتياز للتطوير العقاري» بإنشاء المبنى الوقفي ضمن الحي التعليمي التابع لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي يقع في مدينة دبي الأكاديمية. وتستثمر إيرادات المبنى الوقفي في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأب» في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم. وقال مسيح امتياز الرئيس التنفيذي لشركة «امتياز للتطوير العقاري»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسّد المعنى الحقيقي للقيادة، والمتمثلة في خلق الفرص وإحداث تحولات جذرية في حياة الناس، كما أن رؤيته لتطوير مجتمع قوي ومزدهر تلهمنا للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رسالة سموه الملهمة، ويأتي إطلاق هذا الوقف تأكيداً لتفاني سموه الراسخ نحو تعزيز التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للجميع. وأكد أن تعهد شركة امتياز للتطوير العقاري بإنشاء المبنى الوقفي، يعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي لا يقتصر على تطوير العقارات فقط بل يمتد ليشمل تقديم حلول مستدامة تساهم في خلق قيمة اجتماعية دائمة، مشيراً إلى أن الشركة تؤكد مجدداً، من خلال المساهمة في هذا الوقف، على التزامها بتمكين المجتمعات وتعزيز دور العمل الخيري في بناء مستقبل أفضل. وتهدف حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً. كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق، يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين. وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصّص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي. وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم. كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.