"الإمارات للمزادات" تنظم مزاد "أنبل رقم" لدعم حملة "وقف الأب"

تشارك "الإمارات للمزادات" للعام الخامس على التوالي كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتسهم شركة "الإمارات للمزادات" في تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة "وقف الأب" التي تستهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويشهد مزاد "أنبل رقم" الذي يستضيفه فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم 15 مارس الجاري مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، إن حملة "وقف الأب"، تعد نجاحاً جديداً لمفاهيم العمل الإنساني والخيري المستدام التي ترسخها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال الحملات الرمضانية التي يطلقها سموه كل عام؛ إذ تعتبر هذه الحملات نموذجاً لما يجب أن يكون عليه التكاتف المجتمعي الشامل لدعم الفئات الأقل حظاً في تلبية أكثر احتياجاتهم ضرورة، والتي يتم توجيهها هذا العام نحو الرعاية الصحية والعلاج وهو من القطاعات الأكثر تأثيراً على جودة حياة الأفراد وتمكينهم وتعزيز استقرارهم، لافتا إلى أن الحملة تكتسب أهمية مضاعفة بتزامنها مع عام المجتمع الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعمل من خلال استهدافها تكريم الآباء على تعزيز قيم التماسك المجتمعي.

وأعرب عن سعادته بإسهام الشركة في إنجاح حملة وقف الأب من خلال تنظيم هذا المزاد الخيري، لدعم تحقيق أهدافها وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد "أنبل رقم"، لأن الغاية هي تكريم الآباء من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة (FathersFund.ae)، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني (8004999)، والحساب المصرفي للحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من إي آند" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود Jood.ae".