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علوم الدار

مكتب فخر الوطن يحتفي بيوم الطبيب الإماراتي

مكتب فخر الوطن يحتفي بيوم الطبيب الإماراتي
12 مارس 2025 14:31

احتفى مكتب فخر الوطن بـ "يوم الطبيب الإماراتي" تقديراً لدور الكوادر الطبية في تعزيز صحة المجتمع وضمان استدامة القطاع الصحي في الدولة.
يأتي هذا الاحتفاء تأكيداً على الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأطباء الإماراتيون في مُختلف التخصّصات، ودورهم البارز في تعزيز جودة الرعاية الصحية والابتكار الطبي.

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وأشاد المكتب بتفاني الأطباء في أداء رسالتهم الإنسانية، خاصة خلال التحدّيات الصحية مثل كوفيد -19 والتي أثبتوا خلالها كفاءتهم وقدرتهم على تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية وحماية المجتمع طوال فترة الجائحة.
وبهذه المناسبة، أعرب مكتب فخر الوطن عن فخره وامتنانه للأطباء الذين يواصلون مسيرتهم المهنية بروح العطاء والتفاني، مُشدّداً على أهمية دعمهم وتقدير إنجازاتهم في بناء مستقبل صحي مُستدام لدولة الإمارات.
يُذكر أن "يوم الطبيب الإماراتي" يُعدّ مناسبة سنوية للاحتفاء بالكوادر الطبية الإماراتية وتسليط الضوء على مساهماتهم الفعّالة في تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

المصدر: وام
مكتب فخر الوطن
الإمارات
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