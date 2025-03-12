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علوم الدار

الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
12 مارس 2025 14:28

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله اليوم في أبوظبي، نيكولا نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء - الذي حضرته ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي - متانة علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

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وقال علي النعيمي، إن البلدين يرتبطان بعلاقات متنامية ومتبادلة في العديد من القطاعات الحيوية والتي شهدت ازدهارا مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة في مجالات الطاقة والعمل المناخي، فضلا عن علاقات الشراكة الراسخة في المجالات التنموية الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والاستدامة.

المصدر: وام
البرلمان
المجلس الوطني الاتحادي
فرنسا
الإمارات
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