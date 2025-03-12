"الطوارئ والأزمات" تنظم معرض "جاهزية الأجيال"

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، عن تنظيم "معرض جاهزية الأجيال 2025" بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في الفترة من 8 إلى 9 أبريل القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويأتي تنظيم الحدث في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع الجاهزية المجتمعية وتزويد فئات المجتمع المختلفة بمهارات متقدمة للتعامل بفعالية مع الأزمات، وتزامناً مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع".

ويُعَد المعرض منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي لدى فئة الأطفال حول أهمية الاستعداد والتخطيط المسبق في مواجهة الأزمات والكوارث، ويقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي تدمج التعليم بالترفيه، تشمل ورش عمل تفاعلية مخصصة للأطفال وطلبة المدارس.

ويشارك في المعرض، بجانب الفعاليات التفاعلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مجموعة من الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، الذين يسهمون في إثراء التجربة التعليمية من خلال تقديم أحدث الابتكارات والحلول في مجال إدارة الطوارئ والكوارث.

وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن القيادة الرشيدة علمت أبناء الإمارات أن الاستثمار الأهم والأسمى يكون في الإنسان والمجتمع، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات والموارد والأدوات لتمكين الجيل الناشئ من الاضطلاع بدور فعال في مواصلة مسيرة التطوير والابتكار في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، بما يسهم في الارتقاء بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجالات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد أن معرض التوعية لقطاع التعليم يعد جزءاً من إستراتيجية الهيئة المتكاملة والهادفة إلى تعزيز ثقافة الاستعداد المجتمعي، وإعداد جيل قادر على التصدي للتحديات المستقبلية.

ويوفر المعرض تجربة فريدة من نوعها للأطفال تسهم في بناء جيل واع وقادر على التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات.



