«حميد بن راشد النعيمي الخيرية» و«هيئة الأعمال الخيرية» تقدمان طروداً غذائية لدعم غزة

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية طروداً غذائية خاصة بشهر رمضان الفضيل لفائدة الأهالي في غزة، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3».

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الأهالي في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل، بما يعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم القضايا الإنسانية، ومد يد العون إلى الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وتواصل الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، تسيير الجسر الجوي لإرسال المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى سفن المساعدات الإنسانية، مؤكدة على نهجها الإنساني الراسخ ودورها الريادي في تعزيز العمل الإغاثي الدولي والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.