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علوم الدار

ملك الدنمارك يستقبل عبدالله بن زايد في كوبنهاغن

ملك الدنمارك يستقبل عبدالله بن زايد في كوبنهاغن
12 مارس 2025 20:55

 استقبل جلالة الملك فريدريك العاشر، ملك مملكة الدنمارك، اليوم في القصر الملكي بالعاصمة كوبنهاغن، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مملكة الدنمارك.
ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته للدنمارك وشعبها بالتقدم والازدهار، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.
وحمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار، مؤكدا على العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدنمارك وسبل تعزيز جوانب التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن اعتزازه بزيارة مملكة الدنمارك، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الدنمارك للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتنمية وتطوير مختلف مجالات التعاون المشترك بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
وتوجه سموه خلال اللقاء بالشكر إلى جلالة الملك فريدريك العاشر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تمنياته للدنمارك وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

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المصدر: وام
الدنمارك
الإمارات
عبدالله بن زايد
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