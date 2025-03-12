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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
12 مارس 2025 21:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. 
وتبادل سموه وولي عهد البحرين، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما نقل سمو ولي العهد إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تهاني أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، فيما حمله سموه تحياته إلى جلالته، متمنياً للبحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والنماء. 
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة إلى الحرص المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما، بما يحقق الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين. 
وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. 
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار البطين في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

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