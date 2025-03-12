الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف قطاراً في باكستان

أبوظبي، إسلام آباد (الاتحاد، وام)

دانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطاراً في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن اقتحمت قطاراً خطفه مسلحون، واحتجزوا فيه رهائن في مواجهة استمرت يوماً كاملاً، وانتهت بمقتل جميع الخاطفين وعددهم 33.

وقال مصدر أمني، إن مسلحين من إقليم بلوشستان فجروا خطاً للسكة الحديد، وألقوا صواريخ على قطار «جعفر إكسبريس» بينما كان في طريقه إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا من كويتا عاصمة بلوشستان. وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، إن 21 رهينة وجميع المسلحين البالغ عددهم 33 قتلوا.

وأضاف أن 440 شخصاً كانوا على متن القطار.

وقال تشودري «حررنا عدداً كبيراً من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، العملية الأخيرة نفذت بعناية فائقة». وأضاف أنه لم يقتل أي مدنيين في العملية.

وأضاف أن «قوات الأمن نجحت في تطهير القطار من كل الجناة».

وكثف المسلحون في الأشهر القليلة الماضية أنشطتهم باستخدام أساليب جديدة لإيقاع أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، واستهداف الجيش الباكستاني.