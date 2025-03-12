«السلامة الغذائية» تغلق «مزرعة الفيروز للدواجن» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري، بحق منشأة «مزرعة الفيروز للدواجن» في منطقة العجبان بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1679479)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية؛ نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة، والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء، وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعّالة، لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر على سلامة الغذاء، وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 4 مخالفات بحق المنشأة، وتوجيه تنبيه بالإغلاق الإداري، بسبب رصد مخالفات عدة، من ضمنها انتشار الآفات والحشرات في المنشأة. وأكدت «الهيئة» أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

تجاوزات

أشارت «الهيئة» إلى أن الإغلاق، وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية، لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي «الهيئة» للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت «الهيئة» الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو «الهيئة» باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.