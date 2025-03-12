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حمدان بن محمد يحضر مأدبة إفطار أقامها أبناء المرحوم أحمد بن سليّم تكريماً لسموّه

حمدان بن محمد يحضر مأدبة إفطار أقامها أبناء المرحوم أحمد بن سليّم تكريماً لسموّه
13 مارس 2025 00:15

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء) مأدبة الإفطار التي أقامها تكريماً لسموّه أبناء المرحوم، أحمد بن سليم، بمنزل العائلة بدبي.
 وتبادل سموّه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده الله تعالى على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وعموم أهل الإمارات والمقيمين فيها بالخير واليُمن والبركات. 
وتجاذب سموّ ولي عهد دبي مع الحضور أطراف الحديث حول فضائل شهر رمضان المبارك، وما يميزه من إقبال كبير على عمل الخير وحرص على مضاعفة العطاء، وما يصاحب الشهر الفضيل من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة لاسيما على صعيد التزاور والتواصل وصلة الأرحام، وهي العادات التي يحرص أهل الإمارات عليها في كافة المناسبات.
 حضر المأدبة سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ورجل الأعمال خالد أحمد بن سليم. وقد توجّه الحضور بالدعاء إلى المولى عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وأن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، ويسدد خطاه دائماً إلى كل ما فيه الصلاح، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على دولتنا وسائر بلاد المسلمين بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

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المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
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