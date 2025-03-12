بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعية بشأن الضوضاء والإزعاج في المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، حملة توعية، استهدفت رفع مستوى الوعي العام للعاملين في المواقع الإنشائية، بشأن حثهم على التقيد بالقوانين، واللوائح التي تنظم التحكم في الضوضاء، والأصوات الناتجة عن تنفيذ الأعمال، والإنشاءات في المواقع الإنشائية، ورواد الحدائق، والمرافق العامة.

وتأتي الحملة منسجمة مع حرص البلدية على تعزيز متطلبات الراحة، والسكينة للسكان، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة تحقق الراحة والهدوء للجميع، وتأكيد ضرورة، وحتمية الالتزام بالقوانين الخاصة بالمستويات المسموح بها من الضجيج، والضوضاء، وخصوصاً في المشاريع القريبة من المناطق السكنية، واحترام حقوق الآخرين بعدم التعرض لأي مصدر من مصادر الإزعاج.

كما اشتملت الحملة إلى جانب توعية المواقع الإنشائية، توعية مرتادي الحدائق لحثهم على عدم إصدار أي نوع من أنواع الإزعاج، والالتزام بالهدوء والسكينة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية الحصول على تصاريح العمل خارج الأوقات المصرح بها، خصوصاً الأوقات المسائية، والليلية، والالتزام بأوقات العمل المناسبة حسب القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، ومراعاة عدم إصدار الأصوات المزعجة وخصوصاً عند وقت الذروة المرورية.

وقد تزامنت حملة التوعية الميدانية، مع حملة إلكترونية عبر منصات البلدية الرسمية الإلكترونية وتطبيق «فريجنا»، من خلال بث رسائل، وأفلام توعية بشأن تشجيع السكان والكيانات العاملة على الالتزام بعدم الإزعاج والضوضاء، ومن خلال تنظيم ورشة توعية إلكترونية بالتنسيق مع إدارة البيئة والصحة والسلامة تستهدف المقاولين لتوعيتهم بشأن الآثار السلبية المتعلقة بإصدار الضوضاء في المواقع الإنشائية على المجتمع.

كما تضمنت الحملة تنظيم ورشة، من خلال برنامج «تيمز» للمقاولين؛ بهدف شرح القوانين الخاصة بالضوضاء والإزعاج، والسبل الكفيلة بخفض الضوضاء في المواقع الإنشائية.