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بلدية أبوظبي تطور 48 حديقة و134 جسراً ونفقاً

حديقة مطورة في أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
13 مارس 2025 03:20

هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عن تحقيقها إنجازات نوعية، خلال العام الماضي، على مستوى الخدمات المقدمة والمشاريع والمرافق الخدمية والترفيهية، حيث طورت 48 حديقة، ونفذت الصيانة لـ 134 جسراً ونفقاً، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وأولت البلدية شبكة الإنارة اهتماماً كبيراً، خلال العام الماضي، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة، حيث عملت على صيانة 34.267 عمود إنارة، واستبدلت 4247 منها، كما استبدلت 991 من كشافات الإنارة.
وفيما يخص المظهر العام والصحة العامة، نفذت البلدية 434.230 زيارة تفتيشية للمظهر العام، و22.273 زيارة تفتيشية خاصة بالصحة العامة، وزراعة 13.025.882 زهرة موسمية، و8467 شجرة غاف، و3442 شجرة مزهرة، و891 شجرة مثمرة.

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وأنجزت البلدية العام الماضي، 415 ألف معاملة، تم تنفيذ 99 % منها عبر القنوات الرقمية، و97% تم إنجازها ضمن الوقت المحدد.
وتولي البلدية مشاريع البنية التحتية أهمية، حيث مددت العام الماضي 512.557 متراً مربعاً من الأسفلت، وعملت على إضافة 818 لوحة مرورية، وتركيب 61.610 أمتار مربعة من البلاط.
ونفذت البلدية 12612 معاملة مساحية مقدمة ومنجزة، خلال 24 ساعة، إلى جانب تنفيذ 6282 خدمة توفير بيانات المحطات المساحية بالساعة.

بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
المظهر العام
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