اتفاقية تعاون بين «الإمارات للسرطان» ومعهد برجيل للأورام

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت جمعية الإمارات للسرطان، ومعهد برجيل للأورام، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصّصة، وشاملة لمرضى السرطان، وتعزيز الوعي والجهود المجتمعية في هذا المجال، ويؤكد هذا التعاون التزامهما المشترك بدعم مرضى السرطان، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لهم.

ووقّعَ الاتفاقية نيابةً عن جمعية الإمارات للسرطان، الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، بحضور عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، وآدم البلوشي، عضو مجلس الإدارة، وحمد تريم الشامسي، مدير فرع عجمان، ووقّع الاتفاقيةَ مُمثلاً عن معهد برجيل للأورام، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، بحضور سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك في برجيل القابضة.

بيئة داعمة للمرضى

أكد الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، أن هذه الشراكة، تعكس التزام جمعية الإمارات للسرطان، بتوفير بيئة داعمة لمرضى السرطان، مشيراً إلى أن الإفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لبناء وعقد شراكات استراتيجية تُعزز من جودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمرضى.

من جانبه، قال البروفيسور حميد الشامسي: «في معهد برجيل للأورام، نحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الرعاية لمرضى السرطان، حيث تُمثل هذه الشراكة مع جمعية الإمارات للسرطان خطوةً هامةً نحو تحسين الخدمات العلاجية، وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطان، وإن هذه الاتفاقية تعتبر إنجازاً رئيسياً في تعزيز التعاون بين قطاع الرعاية الصحية، والمؤسسات، والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، مما يوفّر بيئة علاجية أكثر تكاملاً، ودعماً بشكل يتوائم مع احتياجات المرضى، كما تعزّز من جهود التوعية والوقاية في المجتمع».

من خلال هذه الاتفاقية، تؤكد جمعية الإمارات للسرطان ومعهد برجيل للأورام BCI التزامهما المشترك بمسؤولياتهما الإنسانية والصحية، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لمرضى السرطان في جميع أنحاء دولة الإمارات.