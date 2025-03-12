الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتفاقية تعاون بين «الإمارات للسرطان» ومعهد برجيل للأورام

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
13 مارس 2025 03:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روسيا تطور أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطان
15891 نزاعاً استقبلتها مراكز التوجيه الأسري في أبوظبي العام الماضي

وقّعت جمعية الإمارات للسرطان، ومعهد برجيل للأورام، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصّصة، وشاملة لمرضى السرطان، وتعزيز الوعي والجهود المجتمعية في هذا المجال، ويؤكد هذا التعاون التزامهما المشترك بدعم مرضى السرطان، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لهم.
ووقّعَ الاتفاقية نيابةً عن جمعية الإمارات للسرطان، الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، بحضور عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، وآدم البلوشي، عضو مجلس الإدارة، وحمد تريم الشامسي، مدير فرع عجمان، ووقّع الاتفاقيةَ مُمثلاً عن معهد برجيل للأورام، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، بحضور سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك في برجيل القابضة.
بيئة داعمة للمرضى
أكد الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، أن هذه الشراكة، تعكس التزام جمعية الإمارات للسرطان، بتوفير بيئة داعمة لمرضى السرطان، مشيراً إلى أن الإفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لبناء وعقد شراكات استراتيجية تُعزز من جودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمرضى.
من جانبه، قال البروفيسور حميد الشامسي: «في معهد برجيل للأورام، نحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الرعاية لمرضى السرطان، حيث تُمثل هذه الشراكة مع جمعية الإمارات للسرطان خطوةً هامةً نحو تحسين الخدمات العلاجية، وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطان، وإن هذه الاتفاقية تعتبر إنجازاً رئيسياً في تعزيز التعاون بين قطاع الرعاية الصحية، والمؤسسات، والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، مما يوفّر بيئة علاجية أكثر تكاملاً، ودعماً بشكل يتوائم مع احتياجات المرضى، كما تعزّز من جهود التوعية والوقاية في المجتمع».
من خلال هذه الاتفاقية، تؤكد جمعية الإمارات للسرطان ومعهد برجيل للأورام BCI التزامهما المشترك بمسؤولياتهما الإنسانية والصحية، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لمرضى السرطان في جميع أنحاء دولة الإمارات.

جمعية الإمارات للسرطان
الأورام
أبوظبي
السرطان
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©