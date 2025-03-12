محاضرات للجهات الحكومية والخاصة في دبي

دبي (الاتحاد)

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة من المحاضرات الرمضانية الموجهة إلى الجهات الحكومية والخاصة، يقدمها نخبة من الشيوخ، بهدف إحياء القيم الرمضانية الأصيلة في بيئة العمل والمجتمع، وذلك تحت مظلة «رمضان في دبي»، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون الإسلامية، والعمل الخيري بدبي، الرامية إلى تعزيز الوعي الديني، والتفاعل المجتمعي.

وتتناول المحاضرات موضوعات جوهرية تمس واقع الأفراد، وتلبي احتياجاتهم مثل: فضائل الصيام، وأثره في تهذيب النفس، قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، والهدي النبوي في رمضان، واستثمار العشر الأواخر من الشهر الفضيل، إلى جانب محاور أخرى تعزز الروابط الإنسانية وتدعم العلاقات بين الأفراد وفق مبادئ ديننا الحنيف. ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة «رمضان في دبي» التي تجمع بين الأجواء الإيمانية، والفعاليات المجتمعية، والأنشطة الثقافية والتعليمية، مما يجعل من هذا الشهر الفضيل تجربة متكاملة تعزز من الهوية الإسلامية والروابط المجتمعية.