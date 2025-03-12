الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تحتفل بصاحبات الهمم

خلال الأمسية (من المصدر)
13 مارس 2025 03:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024
1.5 مليون درهم جوائز «سباق ميدان»

نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً لصاحبات الهمم، في إطار مبادرتها المجتمعية «فرحة رمضان»، بالتعاون مع «نادي دبي لأصحاب الهمم»، والمستشفى الكندي التخصصي.
وشهد الحفل الذي أقيم في نادي دبي لأصحاب الهمم، حضور عدد كبير من صاحبات الهمم، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، وتوزيع الهدايا والجوائز على صاحبات الهمم، إضافة إلى تناول الإفطار.
وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحفل، وشكر جميع الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في إنجاحه، وقال: «في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، تتجلى أسمى معاني التكافل والتراحم، ونحن اليوم نجتمع لنعبر عن تقديرنا العميق لصحابات الهمم، هؤلاء البطلات اللاتي يُجسدن أروع صور العزيمة والإصرار».
وأضاف: «إن دبي الخيرية تولي (أصحاب الهمم) اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة، وتعمل جاهدة على توفير كافة السبل التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، والمشاركة الفاعلة في مجتمعنا. إيماناً منا بأن أصحاب الهمم لهم دور مهم في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب الإمارات».
وأشاد أحمد السويدي بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين جمعية دبي الخيرية ونادي دبي لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن العديد من المبادرات والفعاليات الناجحة، والتي كان لها أثر طيب في نفوس أصحاب الهمم وذويهم. وعبر عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في المستقبل، وتطويره بما يخدم مصلحة أصحاب الهمم، ويعزز دورهم في المجتمع.

رمضان
دبي
جمعية دبي الخيرية
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©