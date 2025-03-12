«تريندز» و«الإيكونوميست» يبحثان التعاون البحثي والإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة حوارية مع مسؤولي صحيفة الإيكونوميست، تركزت حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتطوراته المستقبلية، في ضوء ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فرص التعاون البحثي والإعلامي، بما يسهم في إنتاج محتوى بحثي متوازن، ومتجدد يتمتع برؤية عالمية.

وقام وفد «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، يرافقه وفد من رؤساء القطاعات والباحثين بجولة في أقسام «الإيكونوميست»، اطلعوا خلالها على آلية عمل المجلة، وأقسامها التحريرية، واستعرضوا مع عدد من الصحفيين، والمحررين في المجلة، بحضور باتريك فوليس، المحرر الأجنبي، وجوناثان روزنتال، المحرر الدولي، في المجلة عدداً من القضايا، إضافة إلى فرص التعاون البحثي والإعلامي.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل «الإيكونوميست»، مشيراً إلى أن الصحيفة تُعد منصة إعلامية رائدة تسهم في تشكيل الرأي العام العالمي من خلال تحليلاتها الدقيقة والمتوازنة.

وأعرب عن تطلع المركز إلى بناء شراكة استراتيجية مع «الإيكونوميست».

بدوره، رحب باتريك فوليس بوفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤكداً أن التعاون مع المراكز البحثية المرموقة يعزز من جودة التحليل والرؤى المستقبلية التي تقدم للقراء، لافتاً إلى أن القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تمت مناقشتها تُعدّ في صلب اهتمامات الصحيفة، معرباً عن تطلعه إلى تطوير شراكة بحثية مع مركز تريندز تسهم في تقديم محتوى أكثر عمقاً وشمولية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي.

منصات

«الإيكونوميست» تصدر أسبوعياً في شكل مطبوعة ويومياً عبر المنصات الرقمية، وتنشر مقالات وتحليلات حول مواضيع تشمل الاقتصاد والأعمال، والجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا والثقافة. ويقع مقرها الرئيس في لندن، وهي مملوكة لمجموعة «الإيكونوميست»، مع مكاتب تحريرية رئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.