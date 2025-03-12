125 مركزاً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة بالدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، تتضمن صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة، وإتمام كافة الإجراءات في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.

وأصدرت الوزارة قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها لتشمل 125 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 39 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يتواجد 41 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومراكز واحد في كلباء و 2 في خورفكان.

وكذلك يوجد 19 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.

ووفقاً للقائمة المراكز استقدام العمالة المساعدة المحدثة الصادرة الجمعة الماضي، الموافق السابع من شهر مارس الجاري، تضم إمارة أبوظبي 22 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركزاً واحداً في منطقة الظفرة.

الإجراءات القانونية

أكدت الوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة مخالفة أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية، سواء مكتب الاستقدام أو العمالة المساعدة، أو صاحب العمل، وتحدد الإجراءات حسن نوع المخالفة والمتسبب فيها. وأفادت، أن الإجراءات المطبقة حالياً تنظم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن وتضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.

ونبهت الى أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات وما قد يؤدي إليه من أضرار صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم، مشيرة الى أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والتي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وقالت الوزارة، إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».

ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة.

ودعت الأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.

وأشارت الوزارة الى احتمالية وجود تبعات قانونية واجتماعية وصحية تترتب على التعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.

20 مخالفة

أشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تشمل 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.

إجراءات

أعلنت الوزارة مؤخراً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب وذلك خلال شهر يناير الماضي.



