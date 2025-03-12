الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تستعرض قضايا تمكين المرأة بالدورة الـ 69 لاجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تستعرض قضايا تمكين المرأة بالدورة الـ 69 لاجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة
13 مارس 2025 03:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليونيسيف لـ«الاتحاد»: أطفال غزة يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة
الأمم المتحدة: مخزونات المساعدات في غزة تنفد بسرعة

شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عبر أحد حلفائها الحقوقيين الدوليين، في الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأميركية، والتي تستمر من 10 وحتى 21 مارس الجاري، وذلك في إطار تقييم اللجنة سنوياً للتقدم المحرز بشأن قضايا المرأة، ومن بينها المساواة بين الجنسين، إضافة إلى بحث سبل التحديات التي تواجه تمكينها على المستوى الدولي، ووضع معايير لتطوير وصياغة سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز رعاية حقوق المرأة.
 خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الدورة الحالية لاجتماعات لجنة وضع المرأة، خاصةً أنها تصادف ذِكرى مرور ثلاثين عاماً على إعلان ومنهاج بيجين، والذي وضع أسس العمل الدولي بشأن رعاية حقوق المرأة، إضافة إلى أنه كان بمثابة وعد دولي بالسعي نحو تحقيق المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء.
وصرحت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بأن مشاركة الجمعية في اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تأكيد شراكاتها وتحالفاتها الدولية، والتوعية بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة برعاية القيادة الرشيدة، مبينةً أهمية السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، والتي تم إطلاقها تحت شعار «نتعاون من أجل الغد»، وتضمنت العمل على إنشاء أسر مترابطة ومتماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودمج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
تمكين المرأة
الأمم المتحدة
حقوق الإنسان
أبوظبي
نيويورك
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©