«الاتحاد لحقوق الإنسان» تستعرض قضايا تمكين المرأة بالدورة الـ 69 لاجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عبر أحد حلفائها الحقوقيين الدوليين، في الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأميركية، والتي تستمر من 10 وحتى 21 مارس الجاري، وذلك في إطار تقييم اللجنة سنوياً للتقدم المحرز بشأن قضايا المرأة، ومن بينها المساواة بين الجنسين، إضافة إلى بحث سبل التحديات التي تواجه تمكينها على المستوى الدولي، ووضع معايير لتطوير وصياغة سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز رعاية حقوق المرأة.

خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الدورة الحالية لاجتماعات لجنة وضع المرأة، خاصةً أنها تصادف ذِكرى مرور ثلاثين عاماً على إعلان ومنهاج بيجين، والذي وضع أسس العمل الدولي بشأن رعاية حقوق المرأة، إضافة إلى أنه كان بمثابة وعد دولي بالسعي نحو تحقيق المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء.

وصرحت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بأن مشاركة الجمعية في اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تأكيد شراكاتها وتحالفاتها الدولية، والتوعية بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة برعاية القيادة الرشيدة، مبينةً أهمية السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، والتي تم إطلاقها تحت شعار «نتعاون من أجل الغد»، وتضمنت العمل على إنشاء أسر مترابطة ومتماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودمج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية.