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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة عائشة بنت مبارك الشامسي

ولي عهد الشارقة خلال تقديم واجب العزاء (وام)
13 مارس 2025 03:21

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأربعاء، واجب العزاء في وفاة عائشة بنت الشيخ مبارك بن علي الشامسي، أرملة المرحوم الشيخ محمد بن حمد بن شامس الشامسي، وذلك في مجلس العزاء بضاحية مغيدر.
وأعرب سموه عن صادق مواساته وتعازيه للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ولأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
حضر مجلس العزاء بجانب سموه كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من الشيوخ وذوي الفقيدة والمعزين.

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
الشارقة
ولي عهد الشارقة
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