ورشة للتوعية ببنود «الإخلال بنظام الاختبارات» ولائحة السلوك

دينا جوني (أبوظبي)

نظمت إدارة جودة الحياة في قطاع العمليات المدرسية، ورشة توعوية تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، بخصوص الإجراءات المنصوص عليها في «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» الصادر عن الوزارة، تعزيزاً لثقافة النزاهة الأكاديمية.

وأوضحت الوزارة في الورشة التي عُقدت بعنوان «أبناؤنا أمانة... أدوار ومسؤوليات»، أن الغش أو مساعدة الآخرين على الغش في الامتحانات سيؤدي إلى خصم 12 درجة من درجات السلوك، ورصد درجة صفر في المادة الدراسية، بالإضافة إلى حجب الطالب عن الاختبار التعويضي.

وأكدت الوزارة خلال الورشة أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى تعزيز بيئة امتحانية قائمة على النزاهة والاحترام، وقد شهدت الورشة تفاعلاً من الطلبة وأولياء الأمور، الذين أكدوا أهميتها في تعزيز النزاهة والالتزام بالإجراءات الامتحانية، وضمان توفير مناخ تعليمي قائم على الاحترام والشفافية.

واستعرضت الورشة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الدليل في حال ثبات واقعة الغش على الطالب، منها استدعاء ولي الأمر لتوقيع الإنذار والقرار، وفي حالة تكرار المخالفة تتم إحالة الطالب إلى برامج تقويم السلوك للتعامل مع الحالة وفقاً للائحة المعتمدة.

وركّزت الورشة على ما ورد في الدليل من تعليمات تدعو الطلبة إلى الاستعداد الجيد للامتحان من خلال الفهم العميق لمخرجات التعلم، والحصول على قسط كافٍ من النوم لضمان حالة ذهنية مناسبة.

وذكرت ضرورة تحضير الأدوات اللازمة للامتحان مسبقاً، مثل الأقلام والممحاة والآلة الحاسبة، مع الالتزام بقواعد الجلوس في المكان المخصّص للطالب داخل قاعة الامتحان، وتجنب أي حديث أو تواصل مع بقية الطلبة أثناء الامتحان.