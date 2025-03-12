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علوم الدار

جمعية الصحفيين توقع اتفاقية تعاون لإطلاق برامج تدريب جيل الشباب

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
13 مارس 2025 03:21

دبي (الاتحاد)

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وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع «مؤسسة تعليم جروب» و«سهيل للحلول الذكية» لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تعليم اللغات وعالم الريبوتات والبرامج الهندسية، وإقامة النشاطات الترفيهية التعليمية للطلاب. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم البرامج التدريبية ضمن المركز التدريبي التابع للجمعية في دبي، مما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تعزز الابتكار والإبداع، وتجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية الحديثة. وقعت الاتفاقية، فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، ومحمد سالم آل علي، مدير عام سهيل للحلول الذكية، وأمجد سعادة، المدير العام لمؤسسة مجموعة تعليم التعليمية. وستسهم البرامج المقدمة في تطوير مهارات الطلاب في البرمجة والتصميم الهندسي والتفكير النقدي والإبداع الفني، مما يساعدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة شراكات تعمل جمعية الصحفيين الإماراتية على تنفيذها خلال العام الحالي، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، والقيام بدورها المجتمعي على أفضل وجه، من خلال تقديم مبادرات تعليمية وتدريبية نوعية تسهم في تطوير الكوادر الإعلامية والأكاديمية. ومن المقرر أن تبدأ الدورات التدريبية بعد شهر رمضان المبارك مع توفير منصات تعليمية حديثة تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، لضمان تجربة تعليمية مبتكرة وشاملة للمشاركين.

جمعية الصحفيين الإماراتية
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