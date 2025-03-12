الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل وممثلي الطوائف الدينية في الدولة، والمواطنين والجاليات.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، ‏والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبال الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني بشهر رمضان المبارك من معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ حمد بن ماجد بن حمد القاسمي.

كما تقبل سموهما التهاني من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة. وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان التهاني من وفد وزارة الخارجية ووفد مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع معالي الوزراء وكبار المسؤولين، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عزّ وجلّ، أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية التقدم والازدهار. وحضر الضيوف مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو حاكم عجمان تكريماً لمعالي الوزراء والمسؤولين والضيوف.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بقصر الزاهر العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني من سيف أحمد السويدي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وإسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، وعمر لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، ووفود الدوائر الحكومية بالإمارة، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة وفداً من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، شمل موظفي المؤسسة وعدداً من رجال الأعمال وممثلي المنشآت العاملة تحت مظلتها، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد الفجيرة التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه، ليلة أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليُمن والخير وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، داعين العلي القدير أن يمُنّ على سموه بموفور الصحة والعافية. وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات، من أعضاء مجلس أم القيوين للشباب الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان، داعين الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات، والدكتورة مها تيسير بركات مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وعمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وفيصل عيسى لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وسيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، والمهندس عبد الله محمد البلوكي وكيل وزارة مساعد لشؤون الخِدْمَات المساندة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يمُنّ على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولة الإمارات بالتقدم والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والمهنئين بشهر رمضان المبارك.وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، والمسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة الإفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» وعدد من الشيوخ والمسؤولين.