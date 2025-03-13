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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية توغو

شخبوط بن نهيان
13 مارس 2025 16:58

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، في العاصمة لومي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية توغو في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

‎ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

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‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية توغو معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الل"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية توغو، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على العمل معاً لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
توغو
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