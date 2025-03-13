"طرق دبي" تخصص أرقاماً مميزة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري دعماً لحملة "وقف الأب"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعمها مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في فندق أرماني دبي في برج خليفة 15 مارس الجاري، ويعود ريعه لدعم حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 5 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم"، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة "وقف الأب"، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص المساهمة باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 5 DD 77 ،DD 24 ،DD 15 ،DD 12 ،DD.

ويشهد مزاد "أنبل رقم" مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.



وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد حملة (وقف الأب) رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نشر ثقافة الخير والعطاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في العمل الإنساني، وخير ما نفعله خلال شهر رمضان الفضيل هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم الدعم لهم من أجل تمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة".

وأضاف: "يسعدنا أن نكون من المشاركين في حملة (وقف الأب)، ومن المساهمين في تحقيق مستهدفاتها النبيلة، تقديراً لكل أب وعرفاناً بدوره في تنشئة الأجيال، وتعبيراً عن روح التكافل والتراحم بين أبناء مجتمع الإمارات، مشيراً إلى ان إجمالي عائدات لوحات المركبات المخصصة من هيئة الطرق والمواصلات للمساهمة في مزاد أنبل رقم، خلال الحملات الأربع السابقة، بلغ 213 مليون درهم".

ودعا معالي مطر الطاير أصحاب الأيادي البيضاء، إلى المشاركة في مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة "وقف الأب"، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات خصصت هذا العام ريع 5 أرقام مميزة للوحات المركبات لدعم الحملة، انطلاقاً من واجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية ومساعدة الفئات الأقل حظاً.

مشاركة واسعة

وتهدف حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وتسهم المزادات الخيرية في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد "أنبل رقم" مشاركة كبيرة من نخبة رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية، حيث حققت النسخة الرابعة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 38 مليوناً و95 ألف درهم لدعم حملة "وقف الأم"، في رمضان 2024 لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي لدعم تعليم الأفراد حول العالم.

وكذلك حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97,920 مليون درهم لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم»، التي رفدت حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.