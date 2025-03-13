"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"

أطلق مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، المزاد الخيري الإلكتروني "أنبل رقم"، والذي يغلق يومي 16 و17 مارس الجاري، وذلك لدعم جهود حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويمكن المشاركة في مزاد "أنبل رقم" الخيري عبر تطبيق "الإمارات للمزادات"، ويعود ريع المزاد الخيري كاملاً لدعم أهداف حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة، إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

نشر ثقافة الخير

وأكد معالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل، أن حملة "وقف الأب" التي تتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الخير والعطاء وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني مع المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن المزاد الخيري الإلكتروني يعكس حرص دائرة البلديات والنقل على دعم المبادرات الخيرية والجهود الإنسانية لدولة الإمارات التي تستهدف تقديم العون للفقراء والمحتاجين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار والعيش الكريم، وفي مقدمة ذلك توفير الرعاية الصحية المستدامة لغير القادرين.

وأضاف معاليه: "نثق، بإذن الله، بأن هذا المزاد سيحقق نتائج مثمرة وحصاداً وفيراً من الخير، فالبذل صفة أصيلة في مجتمعنا، وأصحاب الأيادي البيضاء يتسابقون دائماً على العطاء".

ويعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري 444 لوحة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات الدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1 بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.

6 قنوات رئيسية

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.