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علوم الدار

جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي

جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
13 مارس 2025 15:28

أعلنت جامعة عجمان أنه تم تصنيفها ضمن أفضل 51-100 مؤسسة عالميًا في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصنيف مؤسسة "كيو اس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025.

كما حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في هذا التخصص لتصبح الجامعة الوحيدة التي تمثل هذا المجال محليًا.

كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في عدة تخصصات أخرى، من بينها الصيدلة والعلوم الصيدلانية التي جاءت ضمن أفضل 151-200 جامعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات. وصنفت الجامعة في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب تخصص الرياضيات الذي أُدرج ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً وفي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات.

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وأصبحت الجامعة ضمن أفضل251-300 جامعة عالمياً في تخصص المحاسبة والتمويل. ووفقًا للتقرير السنوي لتصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025، أظهرت جامعة عجمان تقدمًا لافتًا في عدة مجالات، حيث ارتقت بما يصل إلى 200 مرتبة في بعض التخصصات. وصنفت الجامعة في تخصص علوم الاجتماع والإدارة في المرتبة 284 عالميًا والمرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات لهذا العام.

وفي مجال الفنون والانسانيات، حققت الجامعة قفزة نوعية، حيث جاءت في المرتبة 370 هذا العام، مقارنةً بالعام الماضي حيث كانت ضمن451-500 . وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان:" إن جامعة عجمان حققت أداءً غير مسبوق في تصنيفQS العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025. فقد شهدنا تقدماً ملحوظاً في التصنيفات خلال السنوات الماضية، مما جعلنا ضمن أفضل 100 مؤسسة عالميًا في بعض التخصصات.

المصدر: وام
مراكز البيانات
الذكاء الاصطناعي
جامعة عجمان
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