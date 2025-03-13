سيف بن زايد يشهد مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (22) لعام 2025.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (22) لعام 2025، حيث التقى الفخر بالولاء، واجتمعت القيم الأسرية بالروح العسكرية، واحتضنت ميادين الشرف قلوب الآباء وهم يشاهدون ثمار الانضباط، بعد أن لمسوا روح المسؤولية تنبض في خطوات أبنائهم، أثناء تأدية العرض العسكري بكل احترافية وثقة».

وأضاف سموه: «أبناء الإمارات رجالٌ يعوّل عليهم فهم الذين جسّدوا قيم المواطنة الإيجابية وهم الذين يصنعون الفارق من أجل مستقبل الوطن».