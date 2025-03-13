محمد بن راشد يستقبل الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة في دبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «يجمعنا رمضان.. وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة.. ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله.. حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها».