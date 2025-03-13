الجمعة 14 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يستقبل الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان

محمد بن راشد يستقبل الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان
13 مارس 2025 20:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة في دبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «يجمعنا رمضان.. وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة.. ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله.. حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها».

أخبار ذات صلة
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
سيف بن زايد: أبناؤنا يصنعون الفارق من أجل مستقبل الوطن
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الأعيان
مسؤولون
رجال الأعمال
شهر رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي جديد لتمديد «اتفاق غزة» 50 يوماً
اليوم 02:43
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تؤيد مقترح الهدنة مع أوكرانيا وتتقدم في كورسك
اليوم 02:43
أطفال نازحون في مخيم بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
اليوم 02:42
أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©